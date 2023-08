Operação fecha nove empresas de segurança em MS

Nove empresas de segurança privada, que atuam sem autorização, foram fechadas pela Polícia Federal nesta semana em Mato Grosso do Sul. Durante a "Operação Segurança Legal VII", 446 policiais realizaram fiscalizações em todo o país para combater as atividades das empresas clandestinas.

A Operação, que teve sua primeira edição em 2017, começou na última quinta-feira (17), fiscalizou 461 estabelecimentos no Brasil, entre casas noturnas, comércios e condomínios. Seguindo a legislação, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar serviços e contratar vigilantes.

O balanço, divulgado nesta sexta-feira (18), apontou que, ao todo, 178 empresas que operavam de maneira clandestina foram fechadas. Outras 25 empresas receberam notificação da Polícia Federal por meio do Auto de Constatação de Infração.

Ranking de estados com maior número de empresas sem autorização fechadas é liderado por São Paulo (31), seguido de Bahia (15), Rio de Janeiro (15) e Paraná (13). Mato Grosso do Sul foi a sexta unidade federativa na classificação, junto com Pernambuco, que também teve nove empresas fechadas.

Durante a operação, as equipes policiais apreenderam cinco armas de fogo irregulares e efetuaram a prisão em flagrante de duas pessoas. Além disso, foram elaborados cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e 24 Autos de Arrecadação de material.

A Operação Segurança Legal é coordenada pela Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada – DICOF/CGCSP/DPA/PF e deflagrada pelas Delegacias de Controle de Segurança Privada (DELESP) nas capitais e pelas Unidades de Controle e Vistoria nas Delegacias Descentralizadas.

*Com informações da Polícia Federal