Operação Independência reforça policiamento nas estradas de MS

Com o aumento do fluxo de veículos no estado, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (PRM) inicia nesta quarta-feira (06), a “Operação Independência” nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

A ação foi antecipada com o intuito de ser reforçada a fiscalização de trânsito e a prevenção à acidentes nas rodovias, sendo ao todo empregadas 20 (vinte) viaturas com cerca de 90 policiais militares.

O policiamento será reforçado em todas as regiões do Estado, com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros.

A operação segue até a próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, às 7h.

Entre os focos de fiscalização estão o combate às principais infrações de trânsito nas rodovias, tais como, dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, entre outras. Para denúncias e informações nas estradas estaduais o contato com PMR é o 198.

PRF

Já nas estradas federais a Operação Independência 2023 começa amanhã (07). Entre as infrações que receberão maior atenção da fiscalização estão a alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem. Aliada na fiscalização, os policiais vão contar ainda com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR via empresa que administra a BR-163.

Em Mato Grosso do Sul, os policiais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais fiscalizando os 4.078 quilômetros de rodovias federais. A operação segue até o domingo (10). Em caso de emergência em rodovias federais, ligue 191.