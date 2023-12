Operação Rodovida 23/24 segue até janeiro no Estado

A 13ª Edição da Operação Rodovida 23/24 já foi iniciada pela PRF no Mato Grosso do Sul. O lançamento da Operação aconteceu na Unidade Operacional da PRF em Campo Grande, na segunda-feira (18).

A Rodovida é um programa que visa a preservação de vidas. Durante o período da operação, de 18 de dezembro até 18 de fevereiro de 2024, englobando os feriados de Natal, Ano Novo, Carnaval e férias escolares, serão desencadeadas atividades de educação para o trânsito, com a veiculação de informações referentes a dicas de segurança de trânsito para os motoristas fiscalizados.

Continue Lendo...

Serão realizadas as ações simultâneas com demais instituições envolvidas, com foco na prevenção de acidentes, incrementando o enfrentamento à embriaguez ao volante, controle da velocidade, ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças, uso de telefone celular, atitudes que provocam índices elevados de letalidade, conforme os dados históricos de acidentes nas rodovias federais.

*com informações da PRF