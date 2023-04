Operação Semana Santa segue até segunda-feira nos rios de MS

Os rios de Mato Grosso do Sul são foco da Operação Semana Santa, realizada pelo Batalhão da Polícia Militar (PMA) e que mobiliza 310 policiais de 27 subunidades. O trabalho começou na quarta-feira (5) e segue até segunda-feira (10).

Além da pesca, o monitoramento ambiental também será feito em todas as atividades que de alguma forma trabalhem com pesqueiros nativos, contra crimes ambientais, com a intenção de reduzir os números de autuados por crimes e infrações. No ano passado, 30 pessoas foram autuadas, sendo 21 delas por pesca predatória.

Haverá ainda intensificação das ações preventivas de proteção aos cardumes, como retirada de petrechos ilegais dos rios, como redes, espinhéis, anzóis de galho e tarrafas, que possuem alto poder de captura e depredação.

Apesar de o foco ser a fiscalização à pesca, outros tipos de crimes e infrações ambientais serão fiscalizados, tais como: o desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, carvoarias ilegais, transporte de carvão e de outros produtos florestais, crimes contra a flora e flora, e outros como transporte de produtos perigosos e atividades potencialmente poluidoras.

* Com informações Governo de MS