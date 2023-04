Operação Tiradentes fiscalizará as rodovias federais durante feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta quinta-feira (20), a Operação Tiradentes 2023 para fiscalizar as rodovias federais do Mato Grosso do Sul. O objetivo é coibir as infrações que possam tornar o trânsito perigoso no feriado.

Em todo o estado, a PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, com cerca de 40 etilômetros à disposição dos policiais para teste do bafômetro.

A operação conta com câmeras de videomonitoramento e apoio da CCR. Em MS, os policiais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais.

No Estado, haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes no Km 77,9 a 252,5 da BR-163, entre Itaquiraí (MS) e Dourados (MS); Km 281,3 a 832,2 da BR-163, entre Dourados (MS) e Sonora (MS) e Km 9,1 a 556,8 da BR-262, entre Três Lagoas (MS) e Miranda (MS).

As restrições ocorrerão na quinta-feira (20), entre 16h e 22h; na sexta-feira (21) entre 06h e 12h; e no domingo (23), das 16h às 22h.

No caso de emergência em rodovias federais, condutores podem ligar no número 191.

*Com informações da PRF