Operário AC quebra longo tabu e Costa Rica assume liderança do grupo A na rodada

O Operário AC quebrou um tabu de quase 21 anos e voltou a vencer na elite do estadual, batendo o Aquidauanense, pelo placar de 2x1. Jogando em casa, o Tigre saiu na frente com gol do atacante Rodrigo Melo. Renê chegou a empatar para os visitantes, mas Rian saiu do banco de reservas para marcar no fim da partida e garantir a vitória do Operário.

O resultado embolou o grupo B da competição. O grupo é liderado pelo Ivinhema, que engatou a segunda vitória no estadual. A equipe recebeu o Dourados e venceu a partida com gol de pênalti do atacante Douglas no fim do primeiro tempo. Antes, no meio da primeira etapa, o DAC teve um pênalti a seu favor, mas Jair parou nas mãos do goleiro Zé Augusto e desperdiçou a cobrança.

O Ivinhema é o único time com 100% de aproveitamento na chave e soma 6 pontos. Dourados, Novo, Aquidauanense e Operário AC tem 3 pontos cada.

Pelo grupo A, o Costa Rica veio a Campo Grande, bateu o Operário e assumiu a liderança do grupo. A Cobra do Norte abriu o placar no final do primeiro tempo, com um belo gol de falta do lateral esquerdo Fabinho. Na segunda etapa a equipe segurou o Galo e venceu por 1x0. São 3 pontos importantes para o Costa Rica que tem o Operário como um concorrente direto na briga pelo título.

Na outra partida da chave, com gols de Joaninha e Maílson, a SERC venceu o Coxim na casa do adversário pelo placar de 2x0. A equipe de Chapadão do Sul se recupera da derrota na estreia, sobe para a 3º posição e respira no campeonato. O Coxim fica com o 4º lugar.