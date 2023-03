Operário bate xará paranaense a avança na Copa do Brasil depois de 33 anos

Jogando em casa, o Operário conquistou uma vitória heroica e voltou a passar de fase na Copa do Brasil depois de 33 anos. Enfrentando o Operário/PR, o Galo fez bom primeiro tempo e abriu o placar aos 28 minutos. Felipe Chaves roubou a bola no campo de ataque e Johnny finalizou rasteiro vencendo o goleiro adversário.

A partir do gol, o Operário passou a apostar em contra-ataques. A situação ficou complicada logo no inicio do segundo tempo, quando Felipe Chaves foi expulso. Com um jogador a mais em campo, o clube do Paraná se impôs e obrigou o Galo a abaixar as linhas de marcação, mas parou na defesa bem postada do time de Campo Grande

Já no final da partida, o meio campista Zé Vitor também foi expulso, deixando as equipes novamente em igualdade numérica. O Operário sustentou a pressão e manteve o 1x0 até o fim do jogo. Ao apito final, os jogadores fizeram a festa com os mais de três mil torcedores presentes do Estádio Jacques da Luz

O presidente Coronel Nelson explicou a importância financeira dessa classificação para o Galo. A premiação pela vaga é de 900 mil reais. “É excepcional para o clube no momento em que estamos batalhando para ter estrutura para enfrentar uma série D, com condições de subir para a série C”, comemorou o presidente.

Na próxima fase, a equipe da capital enfrenta o CRB/AL, também em jogo único, mas dessa vez na casa do adversário. O empate leva a decisão para os pênaltis. A partida deve acontecer dia 8 ou 15 de março.