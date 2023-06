Operário cede empate no fim e continua na lanterna da chave

A situação do Operário na Série D do Campeonato Brasileiro fica cada vez mais complicada. No sábado, em jogo válido pela 10º rodada da competição, o Galo recebeu o Cascavel e deixou a vitória escapar nos últimos minutos. No final do primeiro tempo, Jhonny abriu o placar para o time da capital. Mas, aos 45 da segunda etapa, Gama igualou para o Cascavel e a partida terminou empatada.

O resultado deixa a situação do Operário ainda mais difícil. O time é o lanterna da chave, com 8 pontos. 2 a menos do que o próprio Cascavel, que tem 10. Restando 4 rodadas para o fim da fase de grupos, o Galo precisa vencer seus jogos e torcer por uma combinação de resultados para se classificar à próxima fase. Os 4 primeiros colocados avançam.

O próximo compromisso é no sábado, novamente no Jacques da Luz, quando o Galo recebe o Maringá.