Operário de Caarapó vence Corumbaense e conquista título do Estadual de Futsal

No último domingo (14), o Operário de Caarapó venceu o Corumbaense por 4 a 1, no Guanandizão, em Campo Grande, e conquistou o título do Campeonato Estadual de Futsal Adulto Masculino 1ª divisão.

A partida foi equilibrada no primeiro tempo, com o Operário abrindo o placar com Samuca. O Corumbaense empatou logo em seguida com Caio Gabriel.

Continue Lendo...

No segundo tempo, o Operário dominou as ações e marcou três gols, com Felipe Augusto (dois) e Cláudio Gomes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi a primeira vez que o Operário chegou à final do Estadual de Futsal. O título é um marco para o esporte no município de Caarapó.

“O futsal é uma das paixões dos caarapoenses e durante nossa administração, passamos a investir nesse esporte, em competições desde a base e a gente começa agora a colher os frutos, chegando pela primeira vez numa fase final”, disse o prefeito de Caarapó, André Nezzi (PSDB).

Semifinal

Para chegar à final, o Operário de Caarapó venceu o Bodoquena por 7 a 3, enquanto o Corumbaense derrotou o Asas de Água Clara por 2 a 1.

*Com informações da Fundesporte