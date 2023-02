Operário e Costa Rica disputam liderança do grupo na rodada

O domingo será de mais uma rodada no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Oito equipes entram em campo neste fim de semana.

Em Costa Rica, o time da casa enfrenta o Comercial, buscando reassumir a liderança do grupo A. O CREC está empatado em número de pontos com o Operário, mas é derrotado no saldo de gols. O Colorado conta com os reforços de Eduardo Semler, Felipe Pica-Pau e Kelvin Kristian para tentar a primeira vitória no torneio. O jogo acontece as 16h no Estádio Laertão.

Mais cedo, também no Laertão, a bola rola as 10h para SERC x Operário. O Estádio da SERC está em obras e não pode receber a partida do clube em Chapadão. O Operário defende a primeira posição do grupo e vem embalado pela goleada contra o Coxim.

Pelo grupo B serão dois jogos. Em Dourados o DAC encara o Novo no Estádio Douradão. A partida terá início às 15h30. Às 15h o Aquidauanense recebe o Ivinhema no Estádio Noroeste. Será a estreia do técnico Luiz Cruz no Azulão.