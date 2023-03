Operário e Coxim fazem jogo isolado na rodada do Estadual

Hoje (8), o Operário recebe o Coxim em rodada isolada no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Atualmente na terceira posição do grupo A, com 6 pontos, o Galo entra em campo tentando se recuperar da derrota para o Costa Rica no domingo. A bola rola às 20h no Estádio Jacques da Luz.

Os ingressos podem ser adquiridos no Clube Campestre Ipê – localizado na rua Dr Eduardo Olimpio Machado, número 300, e na bilheteria do estádio que estará aberta a partir das 18h. Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, as torcedoras que estiverem usando camisa do Operário, poderão entrar gratuitamente.

O Coxim vem a Campo Grande em busca de uma vitória que pode garantir a classificação ao mata-mata. Com 5 pontos, o Jaú pode se livrar matematicamente do rebaixamento em caso de triunfo.