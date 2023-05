Operário empata mais uma e segue sem vencer na Série D

O Operário empatou mais uma partida na Série D do Campeonato Brasileiro. É o terceiro empate em três jogos. O Galo recebeu o Patrocinense no Jacques da Luz e ficou no 1x1.

No início da partida, o lateral esquerdo Bruno Dip marcou o primeiro gol do Operário no torneio. Em cobrança de falta na intermediária, o cruzamento do lateral acabou encobrindo o goleiro.

Mas ainda no primeiro tempo, o galo sofreu com a “Lei do Ex”. O zagueiro Dante – que foi campeão Sul-Mato-Grossense em 2022 com o Operário – empatou para os visitantes. O segundo tempo foi de um jogo morno e os times não mexeram no placar.

O Operário segue invicto, mas ainda não venceu na competição.

Com 3 pontos, o Galo agora tem dois jogos fora de casa para tentar o primeiro triunfo. O clube enfrenta os paranaenses Maringá e Cascavel nos próximos finais de semana.