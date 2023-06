Operário encerra jejum e vence a primeira na Série D

O Operário enfim conseguiu a primeira vitória na Série D. Depois de quase 2 meses sem vencer, o Galo bateu a Inter de Limeira por 1x0, nesta quarta-feira, no Estádio Jacques da Luz.

No primeiro tempo a Inter de Limeira criou boas chances mas parou na defesa do time de Campo Grande. Na segunda etapa o Galo cresceu e o atacante Jhonny balançou as redes após um bate e rebate na área, mas o gol foi anulado. Minutos depois, Fernandinho lançou o camisa nove, que cortou o marcador e bateu rasteiro no canto do goleiro para abrir o placar.

A Inter de Limeira tentou reagir mas parou novamente no sistema defensivo do Galo e nas defesas do goleiro Samuel.

O Operário agora soma 7 pontos na competição, ultrapassa a própria Inter e agora ocupa o 5º lugar do grupo A7. O time volta a campo no domingo, contra o CRAC, em Goiás.