Operário perde no Paraná e segue sem vencer na Série D

Em partida válida pela 4º rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Operário conheceu sua primeira derrota na competição. O Galo foi derrotado pelo Maringá, na casa do adversário, pelo placar de 2x0.

No primeiro tempo, o time da casa criou chances, mas o goleiro Samuel fez boas defesas e segurou o 0x0. Já na segunda etapa, o Maringá aproveitou as bolas paradas para vencer a partida. Pelezinho, vindo do banco, abriu o placar. Em cobrança de falta, Serginho fez o segundo gol do Maringá.

Com esse resultado, o Operário fica na vice-lanterna do grupo, com 3 pontos. O Maringá é o segundo colocado, com 6. O Galo volta a campo, novamente no Paraná, para enfrentar o Cascavel no próximo sábado (3).