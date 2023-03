Operário vence o clássico e rebaixa Comercial para a Série B

Pela última rodada da fase de grupos do estadual, 4 jogos aconteceram simultaneamente na tarde de ontem. A vaga a ser definida no grupo A foi ocupada pelo Coxim, que saiu na frente logo no início da partida, com gol e Elber, e venceu o Costa Rica por 1x0.

O resultado, além de classificar o Jáu, também rebaixou o Comercial para a Série B 2024. O Colorado, que além de torcer contra o Coxim, precisava vencer o clássico contra o Operário, saiu derrotado por 1x0 e encerra sua participação com 6 derrotas e 2 empates. O gol marcado pelo atacante Kaique, no segundo tempo, garantiu ao Galo a segunda posição da chave.

O Grupo A ficou definido com: Costa Rica / Operário / SERC / Coxim

Pelo grupo B, no confronto entre líder e lanterna, o Dourados venceu o Operário AC por 2x1 e chegou aos mesmos 19 pontos do Costa Rica na classificação geral. Firmino e Guilherme marcaram para o DAC, enquanto Rodrigo Melo descontou para o Tigre.

Já Ivinhema e Novo ficaram no empate em 1x1. Logo aos 9 minutos de jogo, Marquinhos abriu o placar para o Ivinhema em cobrança de falta, mas Luan empatou para o Novo ainda no primeiro tempo.

O Grupo B ficou assim definido: Dourados / Ivinhema / Novo / Aquidauanense

Para as quartas de final, os confrontos são:

Costa Rica x Aquidauanense

Operário x Novo

Dourados x Coxim

Ivinhema x SERC

Por terem melhor campanha, Costa Rica, Dourados, Operário e Ivinhema decidem em casa e jogam por dois resultados iguais para avançar à semifinal da competição