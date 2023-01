Operário volta a vencer clássico contra o Comercial e engata os primeiros três pontos

Em jogo de quatro gols, Operário bate o Comercial por 3x1 e volta a vencer o clássico após mais de dois anos. O galo saiu na frente logo no segundo minuto da partida, com gol do zagueiro Márcio. O Comercial criou algumas chances e empatou com o atacante Gustavo, de pênalti. Mas, ainda na primeira etapa, o também zagueiro Felipe colocou o Operário novamente a frente do placar aos 50 minutos.

Na segunda etapa, o Operário administrou a vantagem a matou o jogo aos 48 minutos, com gol de cabeça do atacante Kaique, que veio do banco de reservas. O destaque da partida foi o atacante Tony Junior, que deu assistência para os dois primeiros gols. A equipe soma os primeiros três pontos e lidera o grupo A da competição.

A ultima vitória do alvinegro no clássico havia acontecido em novembro de 2020, pelo placar de 1x0. O Operário volta a campo no próximo domingo, as 15h, contra o Costa Rica no estádio Jacques da Luz, enquanto o Comercial enfrenta o Coxim, na quarta-feira, no mesmo horário e local.

Em Caarapó, o Ivinhema contou com um belíssimo gol de bicicleta do atacante Douglas para vencer o Operário AC por 3x0, em jogo válido pelo grupo B. Bruno e Diego completaram o placar para o azulão.