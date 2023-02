Operário volta a vencer no estadual e conhece adversário na Copa do Brasil

A quarta-feira foi movimentada para o Operário. Em sorteio realizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Galo conheceu seu adversário na Copa do Brasil 2023. O clube enfrenta seu xará Operário Ferroviário, do Paraná, em jogo único. A partida deve ocorrer entre 22 de fevereiro e 1º de março.

O Fantasma, como é conhecido o Operário/PR, ocupa a segunda posição do campeonato paranaense e disputará a Série C do campeonato brasileiro este ano. Por ser melhor ranqueado pela CBF, os paranaenses tem a vantagem do empate. O Galo joga em casa, precisando da vitória para avançar.

O vencedor desse confronto, encara o classificado de União-MT x CRB-AL na próxima fase.

Após o sorteio, o Operário entrou em campo e goleou o Coxim na casa do adversário. Com gols de Tony Junior (2), Irapuã e Alfredo, o time da capital venceu por 4x1. Eliakim descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Galo assume a liderança provisória do grupo. Empatado em número de pontos com o Costa Rica, o Operário supera o rival no saldo de gols. Com a segunda derrota seguida em casa, o Coxim estaciona na quarta posição e pode ser ultrapassado pelo Comercial na rodada.