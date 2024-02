Oportunidade: Mais de 1.700 vagas disponíveis para esta sexta-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está oferecendo diversas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (2) na capital. Com 1.702 vagas disponíveis, os cargos abrangem diversas áreas.

Entre as posições disponíveis, destacam-se oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, barman, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, pedreiro, repositor e vigia, entre outras.

Além disso, a Funtrab reservou 60 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), em diversas áreas profissionais. Os interessados nessas oportunidades podem consultar as vagas específicas no link disponível para PcD.

Os candidatos interessados em concorrer às vagas devem comparecer pessoalmente à Funtrab, localizada na Rua 13 de maio, 2773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Além da candidatura às vagas, os profissionais podem aproveitar para requerer o Seguro-Desemprego no local.

* Com informações da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).