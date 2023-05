Oportunidades e inovação marcam presença na Showtec

A 26ª edição da Showtec, que começa na próxima terça-feira (23), contará com a presença da Sicredi Panatanal na programação. Nesta quarta-feira (17), em entrevista à CBN CG, o assessor de Negócios do Agro da cooperativa, Carlos Felipe Santos, falou sobre as atrações do estande no evento.

Entre as atividades estão podcast, paceria com uma startup com soluções para o produtor e o túnel do cooperativismo, tudo voltado para a inovação no agronegócio. Além disso, haverá descontos e negócios especiais para o produtor sair da feira do agro já com vantagem no mercado.

Confira a entrevista na íntegra: