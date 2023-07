Organização Criminosa sediada em Ponta Porã é alvo da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (31), a Operação Iporã, com o objetivo de combater organização criminosa especializada no tráfico de drogas e na lavagem de capitais.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Ponta Porã/MS e 1 na cidade de Pinhalziho/SP, além do monitoramento por tornozeleira eletrônica de 6 investigados.

A Justiça também determinou a apreensão de 16 veículos e 6 imóveis, o bloqueio dos valores disponíveis em 11 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas e a suspensão da atividade empresarial de 4 pessoas jurídicas usadas para a prática de branqueamento de capitais, tudo isso com a finalidade de descapitalizar a estrutura criminosa e recuperar os ativos de origem ilícita.

Ainda no bojo da Operação Iporã, foi cumprido mandado de prisão contra um dos investigados, foragido da justiça paulista, membro de facção criminosa, evadido do sistema prisional e condenado a mais de dez anos por tráfico de drogas, o qual se encontrava homiziado na cidade de Ponta Porã há quase quinze anos, utilizando-se de documentos falsos.

O nome da operação faz alusão a palavra “bonitinho” no idioma Guarani e tem relação com o apelido de um dos líderes do grupo criminoso investigado.

Até o momento foram apreendidos 15 mil reais em espécie, duas armas, munições, documentos e celulares.