Organização dos Jogos Abertos de MS é elogiada por atletas

Os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS) retornaram após nove anos com uma organização de excelência, proporcionando conforto e qualidade aos participantes. A competição, realizada em Campo Grande entre os dias 2 e 5 de novembro, reuniu aproximadamente mil pessoas, de 21 municípios.

O evento foi organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). As modalidades disputadas foram basquetebol, futsal, handebol e voleibol, em sete ginásios na capital.

Uma das principais mudanças em relação às edições anteriores foi a qualidade das acomodações. Atletas, técnicos, árbitros e membros das delegações ficaram hospedados em hotéis, com conforto e comodidade. Ao todo, 10 hotéis receberam as equipes.

Continue Lendo...

Outro destaque foi a alimentação. Todos os envolvidos puderam desfrutar de refeições de qualidade e à vontade, com variedade no cardápio e acompanhamento nutricional necessário para um desempenho esportivo de excelência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, todos os locais de competição contaram com assistência médica imediata e profissional.

As melhorias na organização dos JAMS foram elogiadas por participantes e público em geral. Para a atleta de futsal Bruna Elisbão, a competição de 2023 foi um marco para o esporte sul-mato-grossense. “A gente sentiu o avanço. Eu já participei de muitos JAMS em que tínhamos de dormir em escolas, levávamos colchão e teve uma vez que tinha apenas um banheiro para quatro delegações. Hoje, vemos essas melhorias, com hotéis e quartos de qualidade, um lugar confortável para descansar, sem contar a alimentação que é oferecida aos atletas. Isso tudo é muito gratificante”, salienta a jogadora.

A campeã do vôlei feminino pela seleção de Corumbá, Giulia Alcântara, também prestigiou a estrutura fornecida para os atletas. Segundo ela, o bem-estar entregue às equipes tornou a experiência dos JAMS ainda mais gratificante e inesquecível. “A estrutura oferecida aqui pela Fundesporte, para o campeonato e tudo mais, eu achei muito boa, muito bem organizado. Foi incrível, desde a abertura até os jogos, a preparação do pessoal, foi muito bom”, destaca a atleta.

Os JAMS

No total, 21 municípios foram representados em quadra: Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Corumbá, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Itaporã, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas. Cerca de mil pessoas estiveram envolvidas no evento, somando-se atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e equipe médica.

As partidas de basquetebol foram disputadas no Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo) e no Sesc Horto. O futsal teve confrontos no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) e no Centro Poliesportivo Dom Bosco. Os jogos de handebol também aconteceram no Guanandizão e ainda teve duelos no Ginásio de Esportes Eric Tinoco Marques, o Moreninho, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). As partidas de voleibol ocorreram no Instituto Mirim e no Círculo Militar, local que também abrigou a Comissão Central Organizadora e o refeitório do evento.

A competição abrangeu tanto equipes com jovens na faixa etária dos 15 a 17 anos, selecionados devido às suas colocações nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, quanto times adultos indicados pelas federações das respectivas modalidades. A classificação final e todos os resultados podem ser conferidos neste link.

*Com informações da Fundesporte