Organização estrutural: da sala ao procedimento

No Consultório CBN desta quarta-feira (20), o cirurgião vascular Edgard Nasser aborda um aspecto importante para o atendimento do paciente: as estruturas do prédio, consulório e salas de procedimento/cirurgia. Essa organização estrutural reflete a qualidade e a segurança do procedimento oferecido pelo médico para garantir a saúde e a melhora de quem será entendido.

A estratégia desse segmento passa também pelos equipamentos e produtos utilizados pelo profissional. Dessa forma, é importante o paciente buscar clínicas que tenham boas recomendações, segurança, limpeza, um ambiente confortável e um atendimento esclarecedor, entre outros aspectos.

Confira as informações na íntegra: