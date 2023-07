Órgãos estaduais mantêm atendimento normal durante a Copa

Mesmo com o decreto de ponto facultativo nos jogos da seleção na Copa do Mundo de Futebol Feminino, o atendimento nos órgãos públicos estaduais e serviços essenciais continua em horário normal.

Hospitais e laboratórios públicos, limpeza pública, segurança e trânsito, policiamento, delegacias, inclusive, os serviços do Detran-MS funcionam normalmente. As agências da Funtrab e do Hemosul também mantêm o expediente normal de trabalho.

Além disso, as horas não trabalhadas para os servidores que optarem pelo ponto facultativo deverão ser compensadas até o dia 29 de dezembro de 2023, mediante antecipação do início da jornada diária de trabalho ou de sua postergação.

Ainda segundo o Decreto nº 11.221, publicado na última sexta-feira (21) no Diário Oficial do Estado, os agentes públicos optantes pelo ponto facultativo deverão entrar no trabalho às 9 horas, nos dias em que os jogos se realizarem às 6 horas, e às 10 horas, quando os jogos tiverem início às 7 horas.

As agências do Detran-MS continuam funcionando normalmente. No interior, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30, exceto Três Lagoas, que possui uma das agências no shopping local.

Também continua inalterado o horário de funcionamento do Hemosul Coordenador, na capital: segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, e no sábado, das 7h às 12h. Nas agências da Funtrab, os horários permanecem sem alteração. Em Campo Grande, das as 7h30 às 17h30. Em Corumbá e Dourados, das 7h30 às 17h.

Agenda

O segundo jogo do Brasil será no sábado (29), contra a França, às 6h (horário de Mato Grosso do Sul), no Sidney Football Stadium. Na última rodada da primeira fase, o duelo será contra a Jamaica, em 2 de agosto, uma quarta-feira, às 6h. Nesse dia, os servidores que optarem por assistir ao jogo deverão chegar ao trabalho às 9 horas e compensar as horas posteriormente.

O governador Eduardo Riedel explicou que a decisão foi de tratar de forma isonômica homens e mulheres. “É uma questão de igualdade. Na copa do mundo de futebol masculino o governo decretou ponto facultativo, natural que nesse momento em que as mulheres representam o país na edição feminina do torneio haja a mesma decisão”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

*Com informações do Governo do Estado