Órgãos públicos podem ser contatados por plataforma exclusiva

Órgãos dos Governos Estadual e Federal devem ser consultados, a partir desta quinta-feira (1º) por uma plataforma exclusiva, Fala.BR, na qual é possível fazer reclamações e pedir informação pública a diversas repartições.

A Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul já aderiu ao novo modelo unificado e orienta a todos os órgãos públicos do poder executivo do Estado e aos sul-mato-grossenses que utilizem a plataforma. Por meio dela, o cidadão pode enviar pedidos de acesso à informação e manifestações de ouvidoria (denúncias, elogios, reclamações, sugestões e solicitações).

A unificação tem o objetivo de responder ao povo com mais agilidade e eficiência. A indicação é que ao acessar a página, o usuário identifique exatamente a ação que deseja executar para depois, escrever a solicitação.

Por meio da plataforma Fala.BR, é possível fazer solicitações a mais de 310 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, além de outras duas mil instâncias de todos os entes e poderes da Federação, como estados, municípios e serviços sociais autônomos que aderiram ao sistema.

O Fala.BR permite ainda acompanhar o cumprimento dos prazos; consultar as respostas recebidas; entrar com recursos; apresentar reclamações; entre outras ações em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos.

*Com informações do Governo do Estado