Orgulho de Mato Grosso do Sul

Quando como uma sopa paraguaia, um pacu bem gordo, o sobá da Jade, esfiha do Tomás, paçoca da dona Domingas, macarrão com feijão gordo do Helinho ou tomando um tereré, fico sem dúvidas, super feliz, muito cheio de energia sabe.

Estou explodindo de alegria! Estou no Masterchef nessa semana (já te contei que o meu programa passou ontem). Mas a boa notícia é que estou espalhado pelo MasterChef em vários horários no super canal Discovery Home & Health (isso você não sabia).

Mas também aconteceu uma coisa muito de orgulho ferrado pra mim: Eu to espalhado mais ainda na Discovery Home & Health por todos os breaks do canal porque fui escolhido pra ser um DESBRAVADOR GASTRONÔMICO oficial de Mato Grosso do Sul, fazendo um react sobre todas as iguarias inacreditáveis da minha terra!

Visite Mato Grosso do Sul. Seja um apaixonado pelo paraíso que é esse lugar berço da minha alma! E fique ligado na coluna Viagem de Sabores.