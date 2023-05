Os benefícios das fibras alimentares

Na coluna Boa Forma CBN desta segunda-feira (1), Dinei Carlos falou sobre a importância de adicionar as fibras às refeições para o bom funcionamento do organismo e citou alguns benefícios, como melhora do sistema imunológico, diminuição do colesterol e prevenção do câncer de cólon. As principais fontes de fibras são os farelos de cereais, os grãos integrais, nozes, amêndoas, amendoim, vários tipos de frutas (pêra, maçã com casca, etc.) e as hortaliças (ervilha, cenoura, brócolis).

