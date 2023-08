Os números positivos de MS e os desafios para consolidar o desenvolvimento econômico

O bom ambiente econômico de Mato Grosso do Sul, traduzido em números confirmam a trajetória de crescimento do Estado. Para o colunista da rádio CBN Hudson Garcia este é o melhor momento econômico do Estado desde a sua criação.

Entre os dados que reforçam este cenário, estão o aumento de 9% da arrecadação de tributos estaduais, um volume de mais de 11 bilhões de reais nos primeiros sete meses do ano. Deste montante 82% foram arrecadados com ICMS.

"No campo do empreendedorismo formal 6117 novas empresas, sendo que dessas 77% são do setor de serviços".

Entre as notícias positivas para Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira (11), o governo federal anunciou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Para o Estado foram destinados mais de 44 bilhões em obras de infra-estrutura.

