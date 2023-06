Na coluna de Cidadania e Sustentabilidade desta terça-feira (13), o colunista com Silvio Barros falou sobre mobilidade urbana.

Para ele um dos pontos fundamentais nesta questão da mobilidade é a discussão do uso de estacionamento. Atualmente muitas pessoas investem no negócio, que a princípio, necessita de uma grande área de pátio. Segundo Barros, o que hoje faz do empreendimento um sucesso pode no fututo próximo se tornar um grave problema urbano.