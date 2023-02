Os resultados do Enem 2022 já estão disponíveis

s estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, já podem conferir seu desempenho nas provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou a publicação dos resultados para esta quinta-feira, 9 de fevereiro. A princípio, a divulgação ocorreria apenas na próxima segunda-feira (13).

Para visualizar as notas, é necessário acessar a Página do Participante com o login único da plataforma gov.br. Caso o participante não se lembre da senha cadastrada, é possível recuperá-la. Basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”. Em seguida, é necessário clicar em “Esqueci minha senha”, selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

Com os resultados individuais do Enem, os estudantes poderão concorrer a uma vaga no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de outras iniciativas, como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e do programa de financiamento estudantil em instituições privadas, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As notas do Enem 2022 poderão ser utilizadas, ainda, em processos seletivos de instituições portuguesas que possuam convênio com o Inep. Os acordos entre as instituições garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Cálculo das Notas

Os desempenhos dos participantes do Enem são calculados com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI). O método é um conjunto de modelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características (parâmetros) dos itens.

Vale ressaltar que a TRI considera a particularidade de cada item. Dessa forma, as notas não dependem do total de itens da prova, mas de cada item que a compõe. Por isso, pode ocorrer de duas pessoas com a mesma quantidade de acertos na prova serem avaliadas de formas distintas, a depender de quais itens foram marcados, e terem, assim, notas diferentes.

Redação

As redações do Enem são avaliadas de acordo com as cinco competências apresentadas na matriz de referência. A nota pode chegar a 1.000 pontos, mas há fatores que levam à nota zero. Entre eles estão: fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

Espelho – o espelho das redações será disponibilizado em abril, juntamente com o resultado dos treineiros – estudantes que não concluíram o ensino médio e realizaram o Enem para fins de autoavaliação.

*Com informações do MEC e do Inep