Ossada humana aparece em córrego na fronteira após fortes chuvas

O fato chamou a atenção. O crânio humano e partes do esqueleto apareceram em meio a galhos e lixo com plásticos e outros utensílios.

O achado ocorreu na manhã de sábado, 19, quando primeiramente crianças foram ao local para brincar e acabaram encontrando a ossada.

O córrego é um pequeno leito d´água que corta o bairro Defensores del Chaco entre as ruas Artaza e 14 de maio, desaguando no rio Aquidaban mais adiante do seu leito, cerca de 50 km do local onde a ossada foi encontrada.

A chuva forte e um vento intenso atingiram a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, causando um incidente assustador.

Durante o temporal, um esqueleto humano e uma enorme quantidade de lixo foram descobertos na Rua Araza com a Rua 14 de Maio.

A Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero foi acionada e os restos mortais humano foram recolhidos para perícia e uma possível identificação.

Os moradores não conseguiram dar detalhes do achado, tampouco sobre ocorrência de homicídio ou odor provocado pela decomposição do cadáver cuja ossada foi encontrada.