Ouvinte assídua da CBN comemora sorteio para acompanhar evento na Capital

A ouvinte Marileda Ourives de Souza, consultora em gestão de pessoas, é super fã da programação da Rádio CBN e interagiu em todas as redes sociais, além de se inscrever no portal RCN67 para participar do projeto CBN Em Ação 2023. Ela foi foi uma das ganhadoras de um par de convites para asssistir à transmissão do programa 'Fim de Expediente', da rede CBN, agendado para amanhã (11) em Campo Grande.

Pela primeira vez, o programa que é exibido nacionalmente às sextas-feiras será realizado em Mato Grosso do Sul. O local escolhido para o evento foi o auditório do Bioparque Pantanal, onde convidados especiais poderão acompanhar, ao vivo, a apresentação de Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy, além de entrevistados convidados.

Nesta quinta-feira (10). no estúdio da CBN Campo Grande, Marileda disse que acompanha a programação da rádio há muitos anos e sabe detalhes dos noticiários, incluindo bordões e nomes dos apresentadores.

Assista ao trecho da participação da ouvinte no Jornal CBN Campo Grande: