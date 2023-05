Ouvinte do Jornal CBN Campo Grande reclama da prática de soltar pipas com cerol

A brincadeira que pode resultar em graves acidentes foi foco da reclamação de um ouvinte do Jornal CBN Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (22). Morador da divisa dos bairros Ramez Tebet e Campo Nobre, ele fez contato com a equipe – por meio do WhatsApp – para se queixar de que diversas pessoas soltam pipa na região, fazendo uso de cerol. “É um problema, ninguém pode falar nada”, disse o ouvinte.

O Jornal CBN Campo Grande fez contato com a Guarda Civil e com a Polícia Militar, relatando a situação. Abaixo o áudio do ouvinte e na sequência as respostas, na íntegra.

Guarda Civil – “A pessoa precisa ligar no 153 e efetuar a denúncia. A Guarda já faz trabalho de abordagem, que visa coibir o uso de cerol, além de tentar conscientizar o cidadão a respeito de não fazer uso desse tipo de equipamento.”

Polícia Militar – “ A PMMS informa que o policiamento na região é feito pelo 10º Batalhão de Polícia Militar, com reforço das Unidades Especializadas do CPE, a exemplo do Batalhão de Polícia Militar de Choque, do BOPE, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, entre outros.



Rondas preventivas e abordagens policiais ocorrem diariamente em todos os bairros da Capital, inclusive no local informado. Todo policiamento é realizado com base na análise de dados estatísticos, extraídos dos Boletins de Ocorrências e também dos atendimentos à comunidade local.”