Ovinocultura sofre queda de 44% em Mato Grosso do Sul

No CBN Agro deste sábado (19), a médica veterinária Ana Cristina Andrade, participou para falar da ovinocultura no Mato Grosso do Sul. Durante a entrevista, ela expressou preocupação com a forte redução do rebanho ovino do Estado, queda de 44,6%, de acordo com o Iagro e, também, quanto ao sistema de comercialização dos animais.

Ana Cristina ressalta a importância do produtor entrar em contato com o Sindicato Rural de sua cidade para saber sobre os atentimentos relacionados a cadeia de produção. Outro meio para obter informações para qualificar a produção é pelo Senar/MS, através do contato (67) 3320 9700. Confira a entrevista na íntegra: