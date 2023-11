Ozonioterapia pode tratar mais de 200 doenças

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (4), José Marques entrevistou a especialista em ozonioterapia, Janaína Duarte. A ozonioterapia é uma terapia que utiliza o ozônio, uma forma de oxigênio com três átomos, para fins medicinais e estéticos. O ozônio é um gás natural que existe na atmosfera e no nosso corpo, e tem propriedades anti-inflamatórias, bactericidas e antioxidantes.

Janaína comentou sobre os benefícios e as indicações desse tratamento, que já é utilizado há muitos anos fora do Brasil.

Confira o programa na íntegra: