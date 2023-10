PAC está com inscrições de projetos abertas no país

As inscrições para o Novo PAC já estão abertas em todo o país. Representantes dos municípios podem inscrever os projetos até o dia 10 de novembro. O Novo PAC prevê a realização de novas obras em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos.

No total, o programa vai injetar R$ 1,7 trilhão para o Brasil, até 2026, dos quais, R$ 44,7 bilhões serão destinados ao estado.

O vice-governador José Carlos Barbosa (PP) participou nesta semana de uma reunião com ministros do governo, grupo de prefeitos brasileiros e ainda os representantes dos ministérios das Cidades, da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, da Educação, da Cultura e dos Esportes para a apresentação dos editais selecionados para serem contemplados com recursos do programa Novo PAC.

Continue Lendo...

Barbosinha destacou que nesta etapa, 31 projetos serão executados levando obras de esgotamentos sanitário no estado, por meio da Sanesul. O vice-governador destacou que as prioridades do Estado, junto ao Governo Federal, são as áreas de infraestrutura em rodovias, a construção do contorno de Três Lagoas e a retomada da Malha Ferroviária em Mato Grosso do Sul.

*Com informações do Governo do Estado