Pacientes de casos graves terão mais 25 leitos hospitalares em Campo Grande

O Hospital Cassems de Campo Grande fará a entrega de 25 leitos de internação clínica nesta segunda-feira (30). São 19 leitos de oncologia clínica e outros seis leitos de cuidados intermediários e de terapia semi-intensiva.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a ampliação é importante para fortalecer o serviço próprio de oncologia da Caixa dos Servidores. “Nosso objetivo é criar estruturas altamente qualificadas, que se tornam referência em nosso estado. Temos, hoje, a maior rede hospitalar do Mato Grosso do Sul e isso se traduz na criação da Rede Amo, um serviço de oncologia multidisciplinar, que oferece o melhor atendimento aos nossos pacientes oncológicos”, afirmou Ayache.

Com a ampliação de aproximadamente 700 m², a unidade hospitalar passa a contar com 159 leitos, para oferecer mais conforto, acolhimento e segurança para os beneficiários e pacientes do Hospital Cassems de Campo Grande.

Para o diretor administrativo do Hospital Cassems de Campo Grande, Alessandro Depieri, o novo setor atende a um aumento crescente de atendimentos oncológicos, fruto da verticalização, onde todo o atendimento de oncologia de toda a rede Cassems foi verticalizado para o Hospital Cassems de Campo Grande, por meio da Rede Amo.

“Houve um aumento substancial no número de atendimentos de oncologia no hospital e, consequentemente, um aumento de internações. Com a abertura desses novos leitos, atenderemos principalmente, pacientes pós-cirúrgicos e pacientes oncológicos. Assim, otimizaremos as internações, aumentaremos a oferta de leitos e organizaremos os fluxos internos da unidade hospitalar”, pontua Depieri.

Com a reforma, a unidade hospitalar disponibiliza, ainda, o 'Jardim do Movimento', um espaço ao ar livre de 213,24 m² para desenvolvimento de atividades de Fisioterapia com os pacientes internados no Hospital Cassems de Campo Grande, como caminhada e exercícios para a recuperação plena dos pacientes.

De acordo com Andréa Luiza Riccó, fisioterapeuta Intensivista e coordenadora da Equipe de Fisioterapia do Hospital Cassems de Campo Grande, o novo espaço possui estrutura pensada para a recuperação física dos pacientes que perderam seu status funcional durante a internação. “A Caixa dos Servidores oferece equipamentos de academia, videogame para gameterapia e possibilidade de realizar os exercícios em uso de oxigênio e suporte respiratório não invasivo”, contou a especialista.

A fisioterapeuta explica que a área está preparada para realizar reabilitação de baixa à alta complexidade e oferecer aos pacientes internados na unidade hospitalar assistência e tecnologia de ponta. “O espaço de reabilitação possui vista privilegiada para área externa, com jardim pensado em oferecer aos pacientes um contato com a natureza”.

Para Andréa, na internação, ocorre uma ruptura brusca na vida cotidiana do paciente. “Existe uma alteração importante nos horários, na comida, no ambiente e principalmente no seu contato com o meio externo, como a luz do sol, a natureza, a brisa, entre outros fatores. Isso se agrava em pacientes que ficam internados no CTI ou por longos períodos no hospital”, concluiu.

O atendimento neste novo espaço será reservado para pacientes que estão internados no Hospital Cassems com um quadro clínico estabilizado e em fase de recuperação da doença ou evento que o levou a ser internado.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Cassems