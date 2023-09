Pacientes sob o uso de equipamentos de sobrevida devem atualizar cadastro junto a Energisa

Famílias que tenham pacientes que usam equipamentos de sobrevida em casa devem atualizar cadastro como prioridade para restabelecimento de energia em Mato Grosso do Sul.

A informação é da concessionária de Energia elétrica de MS, pois em casos de interrupções, clientes que utilizam aparelhos para garantir a sobrevivência recebem suporte diferenciado da concessionária responsável pela distribuição de energia por causa da probabilidade da passagem de fortes temporais, além das manutenções preventivas na rede.

A orientação aos clientes que fazem uso de equipamentos de sobrevida ligados à energia elétrica, é para que atualizem o cadastro junto à distribuidora que atende 74 municípios no estado. O cadastro está disponível para todos os clientes que têm pacientes que dependem de aparelhos movidos à eletricidade.

Continue Lendo...

No entanto, é preciso comprovar a dependência e o risco de morte por meio de documentação específica: atestado médico que certifique a situação clínica do portador da doença ou da deficiência, bem como a previsão do período de uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandam consumo de energia elétrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atestado deve conter: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID); número de inscrição do profissional médico responsável no Conselho Regional de Medicina (CRM); descrição dos equipamentos utilizados na residência que, para o seu funcionamento, demandam energia elétrica; e endereço da unidade consumidora.

*Com informação de Assessoria Energisa MS