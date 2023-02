Sob influência nordestina, a paçoca de pilão chegou à mesa sul-mato-grossense pelos sertanejos, que a consagraram durante as grandes secas que assolaram o Nordeste, momento em que a mistura de carne seca, farinha e condimentos era usada para alimentar retirantes que seguiam a pé para as cidades.

Paçoca de Carne de Sol



INGREDIENTES

1 kg de carne de sol magra

200g cebola branca picada

400g de farinha de mandioca

250 g manteiga

600 g de abóbora cozida

100 ml de melaço

Cheiro verde a gosto



MODO DE PREPARO

Coloque a carne de molho em água, trocando-a de vez em quando para tirar o sal. Disponha de uma panela de pressão e adicione os cubos de carne de sol, quando estiver bem mole a carne deixe esfriar. No pilão de madeira pile a carne do sol (caso não tenha, utilize o processador). Coloque a carne, em pequenas porções, no processador com a farinha. Após processar toda a carne, levar ao fogo novamente com cebola e manteiga. Na hora de servir, colocar em uma travessa grande e decorar com cheiro verde e servir com abóbora cozida com melaço.



Ouça as dicas do chef: