Pães artesanais com toque de regionalismo

Pão intaliano recheado com linguiça de Maracaju ou torresmo é uma das iguarias produzidas por uma cozinha especializada em pães artesanais de longa fermentação.

O Chef Paulo Machado conversou com o proprietário que revelou detalhes do empreendimento. O local funciona como um armazém unindo a rusticidade da cidade a um cardápio elegante com uma pitada de regionalismo.

Outra criação é o 'Mil Folhas Pantaneiro", inspirado na sobremesa francesa Mille-feuille, criada em 1651 por François Pierre de La Varenne. A receita tem a leveza da massa folhada e um saboroso recheio com creme de queijo, carne de sol, pimenta biquinho e um toque final com banana da terra em duas maneiras, uma lâmina frita na manteiga e para finalizar um crispy feito com essa delícia para ser servido frio.

Ouça abaixo a coluna Viagem de Sabores, exibida nesta quarta-feira (10) no Jornal CBN Campo Grande.

SERVIÇO

Pãotanal está localizado na Rua Pernambuco, 1276 em Campo Grande.

Rede Social @armazempaotanal