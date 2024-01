Pagamento do IPVA 2024 pode ser feito via Pix

Pagar imposto ficou mais fácil, agora o Pix é aceito pelo Governo também. O Imposto sobre Propriedade Veículo Automotor (IPVA 2024) pode ser pago pelo sistema de pagamento instantâneo, que a população adotou como "mais prático".

Quem optar pelo pagamento via Pix tem até cinco minutos para fazer concluir a transação e toda pessoa física ou jurídica de qualquer banco que tenha a modalidade pode realizar o pagamento.

Os demais tributos também poderão ser pagos pelo Pix, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), multas, licenciamentos, taxas e até dividas ativas. O único pré-requisito determinado pelo Banco Central (BC) é o limite de horário e valor das transações.

A nova medida foi aceita devido ao sucesso que a modalidade Pix faz. Conforme o Banco Central, as transações superaram os boletos, TED´s, DOC´s e cheques juntos.

Contudo, é importante ficar alerta para não cair em golpes e não passar informações informações confidenciais para outra pessoa. A utilização do novo portal e-Fazenda garante autenticação segura, rastreabilidade e cumprindo a LGPD(Lei Geral de Proteção de Dados). Clique aqui e acesse.

IPVA

O prazo para o pagamento à vista com 15% de desconto vai até quarta-feira (31).

Outra alternativa consiste no pagamento em cinco prestações, com vencimentos da seguinte forma: 1ª Prestação – 31/01/2024, 2ª Prestação – 29/02/2024, 3ª Prestação – 27/03/2024, 4ª Prestação – 30/04/2024 e 5ª Prestação – 29/05/2024.

Aos contribuintes que escolherem o parcelamento, não será aplicado desconto.

*Com informaçõs do Governo do Estado