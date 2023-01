Pagamento do Mais Social injeta mais de R$ 26 milhões na economia de MS

O Governo do Estado paga nesta terça-feira (17) o benefício do Mais Social para 87.920 pessoas, totalizando mais de R$ 26,3 milhões de reais injetados pelo programa nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O Programa de transferência de renda, Mais Social, fornece um cartão de débito para os familiares comprarem alimentos, itens de higiene pessoal e até gás de cozinha. De acordo com o governador Eduardo Riedel, o Mais Social é uma das prioridades da gestão, pois representa comida na mesa daqueles que mais precisam.

Suspensões Pontuais

A Secretária de Estado e Educação (Sead) revelou que 3.985 benefícios foram suspensos por problemas com informações do Cadastro Único (CadÚnico) e o uso indevido do benefício, que vão desde pagamento de bebidas alcoólicas até aquisição de jogos online, o que é vedado por lei.

O Mais Social deve ser utilizado para compras de itens de alimentação, higiene pessoal e até gás de cozinha, em estabelecimentos como mercados, minimercados e supermercados dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. A compra de bebidas alcoólicas (cerveja, cachaça e similares), à base de tabaco (fumo, cigarro e similares) são proibidas pela Lei nº 5.639, de 5 de abril de 2021, que criou o Mais Social.

Com informações da assessoria de imprensa