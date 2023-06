Pagamento por Pix do Detran/MS segue indisponível até o final do dia

Neste período de ponto facultativo nos órgãos públicos diversos serviços seguem atendendo pelas plataformas online. No entanto, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, Detran/MS, comunicou que desde ontem (08) está indisponível o pagamento de serviços pelo PIX.

A indisponibilidade segundo o Detran é necessária para realizar uma atualização no sistema. A medida é fundamental garantir o aperfeiçoamento no atendimento. A manutenção está sendo realizada desde às 16h de ontem, dia 08, e segue até as 16h de hoje, dia 09.

Os pagamentos através do código de barras continuam funcionando normalmente.