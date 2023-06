Painel de monitoramento disponibiliza dados epidemiológicos em Campo Grande

A partir da complexidade da covid-19, diversos sistemas digitais foram desenvolvidos. Desde o início deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) tem utilizado uma plataforma para acompanhar em tempo real o avanço das doenças.

O sistema virtual funciona através de um painel de monitoramento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs-CG). Por lá, a população consegue acompanhar e comparar dados de arboviroses e síndromes respiratórias deste ano e do ano anterior.

De acordo com a coordenadora Cievs-CG, Vanessa Aquino, o painel tem o objetivo de orientar as tomadas de decisões por parte das autoridades, antes mesmo da situação ficar crítica. "Já a população consegue acompanhar em tempo real como está o cenário no município”.

Um dos exemplos deste monitoramento são os casos de dengue na Capital. Segundo a coordenadora do Cievs-CG o painel consegue apresentar o cenário do ano anterior e comparar com o momento atual. "Em um exemplo claro, conseguimos ver a comparação da epidemia de dengue que tivemos no ano passado, e como ela se comporta neste ano. Em 2022 o pico dos casos no início do mês de maio, quando se registrou 1.700 notificações em uma semana, já nesse ano vimos que o pico aconteceu antes, em abril, mas com um número menor de notificações, sendo no máximo 1.405”.

Os painéis passaram a ser elaborados durante o crescimento no número de casos de síndromes respiratórias em crianças, no início deste ano. A estratégia é capaz de acompanhar também as arboviroses, como dengue, zika e chykungunia, os atendimentos na rede de urgência e emergência e os óbitos na Capital. Para ter acesso ao painel basta clicar aqui.