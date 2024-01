A programação de 2024 do Palco Sesc, ação do Sesc Cultura e Shopping Campo Grande, tem início nesta quarta-feira (03) às 18h30, com apresentação do artista Sandim.

O show é na praça de alimentação do shopping, gratuito e aberto ao público. Sandim leva em seu repertório ritmos do reggae com influências da MPB e do samba rock.

