Palestra para mulheres mostra a relação entre saúde mental e financeira

Estão abertas as inscrições para a palestra “Da escassez à prosperidade – o segredo da mulher de sucesso”, que ocorre na terça-feira (20), com início às 19h30. O evento é gratuito e será realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), na Capital. A entrada será a doação de um agasalho a ser entregue à Sirpha – Lar do Idoso.

O evento será conduzido pela educadora financeira Maria Fernanda Figueiredo e pela a neuropsicopedagoga Sophia Gomes Figueiró, que irão abordar como a saúde mental e a saúde financeira estão conectadas e impactam a vida do público feminino. Além disso, vão tratar sobre a mentalidade das mulheres de sucesso.

“Alguns estudos mostram que ter dívidas podem causar ansiedade, depressão, baixa autoestima e outros pensamentos negativos. Por outro lado, os problemas de saúde mental podem dificultar a tomada de decisões financeiras, aumentar o consumo impulsivo e o risco de endividamento e de inadimplência. Portanto, é importante identificar atitudes sabotadoras, saber como lidar com a situação para ter uma vida mais equilibrada e próspera”, explica Sophia Gomes Figueiró, uma das palestrantes do encontro.

Realizado pelo Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), o evento vai inspirar e orientar as participantes a como transformar a mentalidade e os hábitos, tendo como exemplo referências das mulheres de sucesso, para que possam realizar seus projetos com mais liberdade e segurança.

“Queremos proporcionar para as mulheres mais conhecimento, pois melhor instruídas elas podem ter mais autonomia, fazer escolhas mais assertivas e alcançar a prosperidade na carreira, no mercado de trabalho, empreendendo em seus negócios ou no campo pessoal”, declara a coordenadora do Conselho da Mulher Empresária e Executiva da ACICG, Juliana Aranda.

Para se inscrever basta clicar aqui.