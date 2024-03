Palestra reúne setor da construção civil em Campo Grande

Responsável por uma importante fatia da economia nacional, a construção civil está em constante evolução. Neste sentido, para discutir soluções e oportunidades no serviço de concretagem em Mato Grosso do Sul, a Soldamaq realiza nesta terça-feira (12) uma palestra voltada a profissionais e empresários do estado.

Para compartilhar experiência e apontar soluções, os palestrantes Gisele Atallah e Jair Panucci vão apresentar relatos da trajetória empresarial e compartilhar novidades do mercado.

Continue Lendo...

O evento será realizado no auditório do Crea/MS, Rua Sebastião Taveira, 268. O diretor comercial da Soldamaq, Bruno Nogueira Alesio falou sobre o evento em entreista ao Jornal CBN Campo Grande.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira na íntegra: