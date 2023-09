Palestra sobre mercado de commodities esclarece dúvidas de investidores

Uma plateia com olhares atentos a um tema que movimenta a economia de Mato Grosso do Sul, o agronegócio. Produtores rurais, investidores e consultores do setor rural estiveram presentes na 3ª Edição do RCN Agro, realizado no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

Promovido pela Rádio CBN Campo Grande e Grupo RCN, o evento trouxe para Campo Grande o analista de mercado Cristiano Palavro, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da Pátria Agronegócios. Durante a palestra, ele destacou que vê com preocupação o mercado climático da safra de grãos que se inicia.

O analista alertou que a safra 2023/2024 é uma das mais desafiadoras dos últimos tempos. Além das incertezas de mercado, o fenômeno el Ninho complica o atual cenário, principalmente diante da queda de preços das commodites. Por outro lado, Cristiano Palavro afirma que há um cenário positivo para os produtores rurais de soja e milho.

"A demanda está aquecida. A gente vê que, apesar de uma desaceleração da economia chinesa, os níveis de demanda deste ano superaram as expectativas e isso tem condições de continuar daqui pra frente. Nós vamos fechar esse ano com o maior esmagamento de soja no nosso mercado interno, então isso deve continuar também", comentou.



Outro ponto destacado pelo especialista foi o 'bom momento' para o mercado de biocombustíveis, que estão diretamente ligados à cadeia de produção de soja e milho, contribuindo para o aquecimento da demanda interna. "A demanda é sem dúvida um fator de suporte, é uma notícia positiva. É claro que o crescimento da oferta está superando o crescimento da demanda, mas a demanda é firme, a China continuará comprando do Brasil", completou.

Cristiano e Eduardo Camargo

O Gerente de negócios do escritório Sicoob Nosso, em Campo Grande, Eduardo Camargo, disse que a palestra foi esclarecedora e que a dica é ficar mais atento às oscilações de mercado neste momento para buscar as melhores janelas de negociação.



"Quem veio aqui está saindo muito satisfeito porque a gente teve oportunidade de conversar com a pessoa que está realmente sabedora dos números, principalmente a nível de estoque mundial, e isso acaba mexendo com os valores futuros. Então, toda essa palestra, trazendo as perspectivas sobre o mercado, preços e estoques mundiais [...] foi muito agregador e espero participar das próximas oportunidades em breve", ressaltou Eduardo.

Como e quando utilizar o seguro como forma de travar as oscilações de preços do mercado foi outro tema que chamou a atenção do público.

Romeu de Souza e Cristiano Palavro

O produtor rural Romeu Barbosa de Souza, veio de Porto Murtinho, onde é presidente do Sindicato Rural, para acompanhar o evento. Ele pretende reunir conhecimento sobre o mercado a tempo do início de mais uma colheita de grãos. "Vamos mostrar para os produtores de Porto Murtinho essa ferramenta que, não é nova, mas, é pouco utilizada por eles", disse.

Jonatan Santos, gerente do Sicredi Campo Grande

O gerente de Negócios Agro na Sicred Campo Grande, Jonatan Andrade dos Santos, também aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas com Cristiano Palavro sobre a viabilidade econômica na contratação de seguros. "saber se o custo é justo, se não é justo e se dá pra fazer de alto e baixo ao mesmo tempo. Então, a gente tem agora uma expectativa de trazer mais a realidade ao dia a dia do produtor [...] a questão dele conseguir se proteger melhor, não só no mercado da safra, como da safrinha e também se atentar à macroeconomia e não só à nossa região", destacou o gerente.

Estêvão Congro durante entrevista à CBN CG

O diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, reafirmou o compromisso de difundir o conhecimento em prol do desenvolvimento econômico regional. Para o executivo, palestras como essa facilitam a análise de negócios para os produtores.

"O propósito é, através dos nossos ouvintes, parceiros e patrocinadores, levar esse tipo de informação de qualidade. Em momentos de incerteza como esses que foram retratados aqui, é a informação que faz com que o produtor, ou quem participa da cadeia, consiga tomar a decisão de forma mais acertiva possível, minimizando possíveis erros em momentos tão desafiadores", concluiu.