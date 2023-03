Palestra sobre riscos de preços agropecuários marca lançamento da Interagro 2023

Conhecer os instrumentos para melhorar a gestão financeira da propriedade, considerando também a gestão de riscos para a rentabilidade do negócio foi um dos aspectos abordados na palestra de lançamento da 3° edição do Encontro de Integração Tecnológica do Agronegócio do Estado de Mato Grosso do Sul (Interagro), na manhã desta terça-feira (21) na sede do Sindicato Rural de Campo Grande (SRCG).

O lançamento reuniu autoridades e produtores rurais, que receberam também uma prévia sobre as novidades do evento para este ano. Segundo o presidente do SRCG, Alessandro Coelho, o evento pretende trazer novidades ao produtor, em questões tecnológicas, práticas sustentáveis, bioinsumos, créditos de carbono e demais temas na área. “Serão tratadas questões do crédito agrícola e, é claro, o anúncio oficial do plano safra. E poder fazer da melhor forma para a captação de recursos de mercado para o produtor continuar gerindo sua propriedade, e até ampliando sua atividade”, afirma.

Logo após o lançamento, os participantes puderam se atualizar sobre a pauta: “Risco de preços agropecuários. A importância da gestão de riscos para a rentabilidade do seu negócio”. A palestra foi conduzida pelos integrantes da MSI Partners, Marcelo Sampaio e Marcelo Cacciatori.

“O produtor é um agente que precisa ter a visão 360°, tudo ali está interligado, então o produtor ter o conhecimento desses instrumentos de mercado financeiro, como seguro de preço, contrato futuro, são instrumentos para melhorar a gestão financeira da propriedade agricultor e pecuarista”, afirma Marcelo Sampaio, Diretor da MSI Partners.

Durante a palestra ele também falou sobre ativos ambientais, como reposição florestal, crédito de carbono e serviços ambientais. “O Brasil vai se tornar um grande fornecedor de crédito de carbono para o mundo todo e todo esse processo já começou, no Brasil e em Mato Grosso do Sul. É mais um incremento na receita do produtor”, diz Marcelo Sampaio.

Interagro 2023

O Interagro 2023 será realizado entre os dias 22 e 24 de junho e vai contemplar o 2º Prêmio de Agrojornalismo – SRCG, com R$ 40 mil em prêmios para os profissionais da imprensa, além do 1º Prêmio Agro Estudantil SRCG, um reconhecimento aos principais trabalhos acadêmicos que contribuem de forma efetiva para a vida do produtor rural.

Para se inscrever no evento basta acessar www.interagro2023.com.br e para se associar ao SRCG (67) 3341-2151.