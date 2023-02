"Pandemia exigiu investimentos de quase R$ 300 milhões em nossa rede", revela presidente da Cassems

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), criada após a reforma administrativa do Estado em 2000, reúne atualmente quase 50 mil beneficiários do plano de saúde mantido com recursos provenientes de desconto percentual na folha de pagamento dos funcionários públicos, além de um repasse do Governo do Estado.

Nessa última década, a Cassems passou por uma grande transformação no modelo de gestão e se transformou na maior rede de atendimento hospitalar em Mato Grosso do Sul, com 10 unidades instaladas no estado. O atual presidente da instituição, o médico Ricardo Ayache, completou 12 anos na gestão da Cassems e, no próximo mês, deve ser reeleito para continuar no cargo.

Nesta quarta-feira (1) Ayache esteve no estúdio da Rádio CBN Campo Grande, onde participou de uma entrevista com a jornalista Lígia Sabka. O presidente da Cassems falou sobre os investimentos realizados na Capital e no interior, os avanços no atendimento da alta complexidade em vários municípios onde anteriormente os pacientes precisavam se deslocar até Campo Grande para realizar os procedimentos, além da priorização da medicina preventiva e da sustentabilidade dos empreendimentos hospitalares.

Assista abaixo a entrevista na íntegra.