Confira a receita do delicioso pão de polvilho doce:

Ingredientes

3 ovos

3 copos de polvilho doce

1 copo de leite integral

1 copo de óleo de soja

1 copo de parmesão ralado

1 pitada generosa de sal

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Bater tudo no liquidificador

Colocar a massa em uma forma para bolo com buraco no meio e levar ao forno pré aquecido a 200° C por aproximadamente 30 minutos e Voilá!

